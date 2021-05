Helikoptereinsatz gegen Schädlinge Landkreise in der Altmark bekämpfen Eichenprozessionsspinner aus der Luft

Der Altmarkkreis Salzwedel hat damit begonnen, den Eichenprozessionsspinner aus der Luft zu bekämpfen. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Der Helikopter startete demnach im Süden am Landeplatz Trippigleben in der Nähe von Klötze. Im Laufe des Donnerstages wird der Landeplatz Sanne-Kerkuhn südlich des Arendsees zum Ausgangspunkt der Maßnahme.