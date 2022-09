Altmarkkreis Salzwedel Besuchsverbote in Unterkünften für Geflüchtete erlassen

Menschen, die im Altmarkkreis Salzwedel in Unterkünften für Geflüchtete wohnen, dürfen derzeit keinen Besuch in ihre privaten Räume einladen. Wegen der Corona-Pandemie sind laut einer Regelung des Landkreises nur Besuche auf dem Grundstück im Freien erlaubt. Das Innenministerium will diese Regelung prüfen.