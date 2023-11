Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

In Salzwedel will die Verwaltung Jugendliche mehr an der Stadtentwicklung beteiligen. Derzeit wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) weiterentwickelt. Um daran teilhaben zu können, gab es nun den ersten "Kinder- und Jugendtag der (Innen-)Stadtentwicklung" mit spannenden Workshops, einem Markt der Möglichkeiten und Draußen-Exkursionen. 120 junge Salzwedeler haben sich beteiligt.