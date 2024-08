In Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist in einem Wohngebiet ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Zwölf Feuerwehren sind demnach im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.