In Salzwedel ist die Feuerwehr bei einer Mülldeponie im Einsatz. Dort war am Freitagmorgen ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Kunststoffe gelagert sind. Sie befindet sich nördlich des Bahnhofs. Laut Leitstelle ist die Halle 7.500 Quadratmeter groß.



Der Brand sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT. Die Ursache des Feuers ist den Angaben nach noch unklar. Im Einsatz waren 20 Löschfahrzeuge.