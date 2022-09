In der Altmark wird am Donnerstag ein neu gebauter Beobachtungsturm für Besucherinnen und Besucher der Brietzer Teiche übergeben. Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bietet die zweistöckige, etwa fünf Meter hohe Holzkonstruktion einen guten Überblick über das bedeutende Feuchtgebiet am Grünen Band. Der Bau sei für Gruppen bis zu 25 Personen ausgelegt.