Deutschlands älteste Buchhändlerin Räumungsverkauf in der Buchhandlung Weyhe in Salzwedel

Ein halbes Jahr nach dem Tod von Helga Weyhe, Deutschlands bis dato ältester Buchhänderin, hat der Räumungsverkauf in ihrem Laden begonnen. Am Samstag enden 150 Jahre Geschäftstradition in Salzwedel.