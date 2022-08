Das war Helga Weyhe Helga Weyhe besuchte in Salzwedel das Lyzeum - heute das Kunsthaus - und verrichtete 1941 ihren Arbeitsdienst in Oberschlesien. Noch während des Krieges schrieb sie sich an der Universtität Breslau für ein Studium der Germanistik und Geschichte ein, bildete sich danach in Königsberg und Wien fort. Ihre Studien konnte sie nicht beenden.



Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg sie in das Unternehmen ihres Vaters ein. Das Ladengeschäft der Weyhes ist seit 1840 an der Altperverstraße ansässig gewesen. 1965 übernahm sie die Buchhandlung in eigene Regie.



Das Geschäft selbst war bereits Ende des 19. Jahrhunderts von einem Vorfahr eröffnet worden. Bis 2022 blieb es in Familienbesitz. Die Inneneinrichtung der Buchhandlung steht mittlerweile unter Denkmalschutz.