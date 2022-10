Amtszeit von Blümel endet Bürgermeisterwahl in Salzwedel: Fünf Männer kandidieren

Wenn in Kürze die Amtszeit von Salzwedels Bürgermeisterin Blümel endet, wird ihr ein Mann ins Rathaus folgen. Fünf Kandidaten treten an. Das hat der Wahlausschuss am Dienstag bekannt gegeben. Gewählt wird am 6. November.