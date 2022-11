20.000 Wahlberechtigte Bürgermeister-Wahl Salzwedel: Stichwahl zwischen Kandidaten von CDU und SPD

In Salzwedel waren am Sonntag rund 20.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Fünf Kandidaten sind angetreten, keiner von ihnen erreichte eine absolute Mehrheit. Daher treten die beiden Kandidaten der CDU und SPD am 20. November in einer Stichwahl erneut gegeneinander an.