Bei einem Autounfall in der Altmark ist am Montagnachmittag eine 79-jährige Frau aus Stendal ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 188 zwischen Mieste und Wernitz in den Gegenverkehr und fuhr mit einem anderen Auto zusammen. Wie es dazu kam, sei noch nicht klar.