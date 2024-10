Die Baumaßnahme war die erste in Sachsen-Anhalt, bei der die sogenannte Building-Information-Modeling-Methode angewendet wurde. Ingenieurbüros, Baufirmen, Gutachter und Bauverwaltung arbeiteten dabei in einem virtuellen Raum zusammen. Statt per E-Mail und Telefon würden alle wichtigen Daten, Veränderungen und Fortschritte per Cloud für jeden Beteiligten sichtbar. Damit solle die Zusammenarbeit verbessert und beschleunigt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.