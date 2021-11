Bis Ende November Bundeswehr leistet wieder Corona-Hilfe in zwei Landkreisen

Hauptinhalt

Die Bundeswehr hilft in zwei Landkreisen in Sachsen-Anhalt in medizinischen Einrichtungen aus. Eigentlich wurde die Bundeswehr-Hilfe nach und nach runtergefahren. Steigende Corona-Fallzahlen machen die erneuten Einsätze nötig.