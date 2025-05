Es ist die Geschichte von all den Menschen, die innerhalb eines Jahrhunderts dort auf diesem Hof gelebt haben. Der Film springt eigentlich mosaikartig, assoziativ durch die Zeiten, und wir schauen dabei durch den radikal subjektiven Blick von vier Protagonistinnen – in vier verschiedenen Jahrzehnten –, die voneinander nichts wissen und die doch gegenseitig Spuren der Vergangenheit in sich tragen.

Der Hof selber stand 50 Jahre lang leer, und als wir durch dieses Haus gewandelt sind, konnte man wirklich in jeder Etage ein anderes Jahrzehnt vorfinden – wo jemand nicht mehr gelebt hat. Unten waren irgendwie so die 70er-, 80er-Jahre spürbar. Da und dort noch ein bisschen die Neunziger. Und oben war man wirklich in 1910. Und da hatte sich seitdem nichts mehr verändert. Und das war natürlich total inspirierend, weil man da durch gegangen ist und unweigerlich wirkliche Spuren der Vergangenheit gesehen hat.

Aber die eigentliche Initiation für die Geschichte ist ein ganz alter Kindheitstraum von mir. Ich bin in einer Berliner Altbauwohnung groß geworden. Das hat mich immer fasziniert, schon als Kind: Wer oder was hat hier vor mir gelebt? Wer saß vielleicht genau an der Stelle, an der ich jetzt gerade sitze – und hat was gedacht oder gefühlt und was für ein Schicksal vielleicht erlebt? Und damit konnte ich irgendwie Stunden zubringen als Kind, mir das so auszumalen. Und diese alten Kindheitsfragen kamen an diesem Ort wieder hoch.