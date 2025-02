"Man wundert sich auch wirklich, dass es nicht verboten wurde", sagt "Mosaik"-Chronist Matthias Friske. "Gerade in den frühen 60er Jahren war das so subversiv, was da so an Herrschaftskritik drin war." Als Beispiel nennt er den sogenannten "Chor der Schmeichler", der in mehreren Geschichten auftaucht und dessen Aufgabe es ist, Lobeshymnen auf den Herrscher vorzutragen. "Da hat man dann natürlich nicht den byzantinischen Kaiser, sondern Walter Ulbricht vor sich", sagt Friske.

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl