Der Altmarkkreis Salzwedel ist seit Tagen Negativ-Spitzenreiter unter den Regionen in Sachsen-Anhalt. Am Mittwochmorgen wies die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 418 auf. Der landesweite Wert betrug laut Robert Koch-Institut 147. Am Dienstag lag er noch bei 139, am Montag bei 122.