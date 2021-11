In den vergangenen sieben Tagen waren 346 positive Fälle in dem 122.000 Einwohner großen Landkreis vermeldet worden. Und Landrat Ziche hat noch eine Zahl parat, die die Situation einordnet: Seit dem 11. Oktober hat es nach seinen Worten rund 600 positive Fälle im Landkreis gegeben. Das waren fast 20 Prozent aller Fälle – und das seit Ausbruch der Pandemie vor anderthalb Jahren.

"Es gibt keinen Erklärungsansatz, warum die Zahlen jetzt so hoch gehen", sagt der Landrat. Schon lange ist der Verwaltungschef davon entfernt, eigenen Spielraum bei Corona-Regeln zu haben. Die Landesregierung hatte diesen für Landkreise mit einer Inzidenz unter 35 gewährt. Schon seit einigen Wochen gibt es Probleme vor allem an Schulen. "Es gibt keine Hotspots", hieß es immer wieder aus der Pressestelle des Altmarkkreises. Allerdings mussten an verschiedenen Schulen in Salzwedel, Gardelegen und auch Beetzendorf ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.