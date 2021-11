Bereits seit Ende Oktober liegt die 7-Tage-Inzidenz im Altmarkkreis Salzwedel bei über 300, inzwischen hat sie sogar die 500 überschritten. Es ist das erste Mal in der Corona-Pandemie, dass dieser Wert in Sachsen-Anhalt erreicht wurde. In absoluten Zahlen bedeutet das: Allein in den vergangenen sieben Tagen haben sich von den rund 83.000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises im Nordwesten des Landes mindestens 423 mit dem Coronavirus infiziert. Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Salzwedel vier Menschen starben.