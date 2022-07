In den öffentlichen Gebäuden des Altmarkkreises Salzwedel müssen die Menschen zum Schutz vor einer Corona-Infektion ab sofort wieder Maske tragen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, gilt das sowohl für Beschäftigte des Landkreises als auch für Besucherinnen und Besucher. Die Pflicht gelte in Fluren, Foyers, Sanitäranlagen und auch in den Fahrstühlen.