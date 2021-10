Das beliebte Ausflugsschiff auf dem Arendsee, die "Queen Arendsee", ist am Sonntag, den 3. Oktober, seit genau 30 Jahren im Dienst. Der Schaufelraddampfer war am 3. Oktober 1991 erstmals zu Wasser gelassen worden. Fast 840.000 Menschen sind seit dem Start mit der "Queen" über den Arendsee geschippert. Die meisten Gäste waren 1993 begrüßt worden – da waren es fast 55.000 in einem Jahr. Jetzt haben sich die Fahrgastzahlen auf etwa 20.000 pro Jahr eingependelt.