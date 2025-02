Der Museumsdirektor des Johann-Friedrich-Danneil-Museums Salzwedel geht in den Ruhestand – seine Karriere begann er als Techniker im Opernhaus Chemnitz.

Laut Ulrich Kalmbach denkt ein Museum in Jahrhunderten. Dadurch verändere sich der Blick auf aktuelle Probleme.

Auch im Ruhestand will er sich weiter mit Gedenkorten in der Altmark beschäftigen.

Fast vier Jahrzehnte hat Ulrich Kalmbach in seinem großen Büro im Danneil-Museum in Salzwedel verbracht. Eigentlich, erzählt der schlanke Mann mit den grauen Haaren und den schmunzelnden Augen, hätten er und seine Frau damals lieber ins Gebirge ziehen wollen. Nach Salzwedel hätte es die beiden im September 1989 aber aus ganz pragmatischen Gründen gezogen.

"Von den vielen Stellen, die ich mir damals zu DDR-Zeiten hätte aussuchen können, war Salzwedel der einzige Ort, wo auch eine Wohnung für eine Familie mit zwei Kindern dranhing." Das sei das ausschlaggebende Argument für Salzwedel gewesen.

Vom Techniker und Hausmeister zum Museumsdirektor

Im Herbst 1989 kamen die Kalmbachs in eine aufgebrachte, aufgewühlte Stadt, nur wenige Kilometer vom innerdeutschen Todesstreifen entfernt. Auch in Salzwedel trafen sich Menschen in Kirchen und demonstrierten auf den Straßen für eine bessere, freiere Gesellschaft.

Ulrich Kalmbach, frisch vom Studium der Museologie in Leipzig in die alte Hansestadt gekommen, war hin- und hergerissen zwischen dem Einrichten mit der Familie, dem Zurechtfinden am neuen Arbeitsplatz und der Pflicht, materielle Zeitzeugnisse der historischen Ereignisse für das Museum zu sichern. Es gelang: "Quasi direkt aus dem Pfarrhaus" hätten er und die Kollegen und Kolleginnen damals Transparente ins Museum gebracht, außerdem wichtige Dokumente des regionalen Neuen Forums, Schriften, die im Umlauf waren, die ersten freien Zeitungen.

Bildrechte: picture alliance/ZB/Jens Wolf

Familie Kalmbach war aus der damaligen Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, über Ummendorf nach Salzwedel gekommen. In Karl-Marx-Stadt hatte Kalmbachs Frau ihre erste Anstellung als Lehrerin gefunden. Kalmbach selbst, damals Facharbeiter für Elektronik, arbeitete als Techniker im Opernhaus. Die Sehnsucht nach mehr Ruhe brachte die beiden nach Ummendorf in Sachsen-Anhalt. Kalmbach als gebürtiger Magdeburger kannte und schätzte das dortige Börde-Museum. Er arbeitete dort als Hausmeister, ging dann zum Studium der Museologie nach Leipzig. Danach: Salzwedel.

Neue Heimat Salzwedel: Spannend für den Historiker

Die Altmark bot und bietet andere spannende Seiten für Historiker und Museumskundler: In der Nähe siedelten vor tausenden Jahren die sagenhaften Langobarden, die Stadt selbst hat einige bekannte Söhne und Töchter. Den Prähistoriker und Pädagogen Johann Friedrich Danneil zum Beispiel, nach dem auch das Museum benannt ist. Die einschneidende Zeit der deutsch-deutschen Trennung, als ein paar Kilometer von Salzwedel entfernt Dörfer im Grenzstreifen geschleift, ihre Bewohner vertrieben wurden, als Menschen auf der Flucht in den Westen ihr Leben lassen mussten.

Das, sagt Ulrich Kalmbach, sei das Spannende an seinem Job: Er betreue keine monothematische Sammlung, sondern Exponate und Erinnerungen aus dem gesamten bunten Leben der Menschen vor Ort – im Guten wie im Schlechten. Das färbe auch auf den Charakter ab, sagt der Mann, der meist ein Lächeln auf den Lippen hat und Optimismus verbreitet.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke

Museum verändert Blick auf aktuelle Probleme

Ein Museum denke in Jahrhunderten, so Kalmbach. Was heute dramatisch erscheine, werde mit einem Abstand von einer längeren Zeit anders bewertet. "Manchmal wird's schlimmer, aber auf der anderen Seite sind manche Probleme, die man sich so hochredet, letztlich dann doch nicht so dramatisch." Ein bisschen mehr Gelassenheit sei manchmal schon ganz gut.

Gelassen sieht Ulrich Kalmbach auch seinem Rentnerdasein entgegen, denn er hat noch zu tun: Immer, wenn in den vergangenen Jahren Zeit war, hatte er Gedenkorte im Altmarkkreis Salzwedel dokumentiert – in Bild und Text. Diese Arbeit, sagt er, sei noch nicht beendet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Will Gedenkorte im Altmarkkreis katalogisieren

Dabei ginge es nicht nur – wie bei den vielen so genannten Kriegerdenkmälern – um Sterben und Tod. Es gebe "ein großes Spektrum von Dingen, die wir mit der Erinnerungskultur in Verbindung bringen". Es werde verdienten Söhnen und Töchtern der Stadt gedacht, zum Beispiel dem Musiker und Komponisten Friedrich Gartz mit einem Denkmal vor der Katharinenkirche. An die Friedliche Revolution erinnere eine Tafel in der Kirche. Auch an Grenzopfer und geschleifte Ortschaften werde gedacht.

Alle Gedenkorte will Ulrich Kalmbach in seiner Analyse aufführen, fotografieren und beschreiben. Deshalb nimmt er auch etliche Ordner mit nach Hause, wenn er in den Ruhestand geht.

Berufskrankheit wird bei jedem Museumsbesuch deutlich

Natürlich würde im Ruhestand dann auch Zeit für Reisen und Museumsbesuche bleiben, so Kalmbach. Wobei sich seine Frau, schmunzelt er, immer beschwere – denn als Museologe gucke er sich erst einmal an: Wie ist das Konzept? Wie ist das Licht? Wie ist das Klima? Was für Vitrinen gibt es? Und welche Schriftgröße? "Und dann hat man eine Berufskrankheit, dass einen Fehler immer anspringen, dass man im Text sofort an Fehlern hängen bleibt, die die Kollegen verzapft haben. Die man selbst natürlich auch im Laufe seines Lebens verzapft hat." Da sei er schon ein bisschen berufsgeschädigt.

Kalmbachs Nachfolger wird gerade von ihm eingearbeitet. Dem jungen Museumswissenschaftler Alexander Berberich sieht man die neue Generation an: Im Gegensatz zu Ulrich Kalmbach ist Berberich ein Freund von Gesichts-Piercings. Er tritt die Stelle als Museumsleiter in Salzwedel am 1. April an.