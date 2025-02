Privates DDR-Museum in Salzwedel sucht Nachfolger

1992 fing er an zu sammeln. Es sollte ein Ort werden, an dem das Leben in der DDR bewahrt wird, jenseits von Klischees und politischer Bewertung. Nun aber ist Müller Rentner und stellt sich die Frage: Was wird aus seiner Sammlung? "Man schafft es einfach nicht mehr", sagt er. "Ich möchte, dass alles in gute Hände kommt." Erste Museen haben bereits Interesse bekundet, doch bislang gibt es nur lose Gespräche. Sein größter Wunsch? "Am liebsten würde ich das Museum in Salzwedel behalten. Die Leute hier kennen es. Es ist ein Stück Heimatgeschichte."

Ein Museum, das Geschichten erzählt

Beim Gang durch die Räume begegnet man Alltagsgeschichten in ihrer ursprünglichsten Form. Da ist das Kinderzimmer mit alten Puppen, Holzbaukästen und Plaste-Autos. In der Ecke ein Armee-Bett – darauf hat Wolfgang Müller selbst zweieinhalb Jahre lang während seiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee geschlafen. "Viele Besucher bleiben lange in einer bestimmten Abteilung stehen", erzählt er. "Wer früher im Kindergarten gearbeitet hat, entdeckt Spielzeug, das er selbst genutzt hat. Wer in einer Schule war, erkennt die Wandtafeln und Fibeln wieder." Die Sammlung deckt nahezu jeden Bereich des Lebens ab: Schule, Militär, Konsum, Arbeitswelt, Haushalt. Der Geruch von alten Büchern und Stoffen verstärkt das Gefühl, zurückversetzt zu sein. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Nach der Wende haben die Leute vieles einfach weggeschmissen. Doch für uns war das unser Leben. Wolfgang Müller Sammler und Museumsleiter aus Salzwedel

Lutz Franke geht weiter, bleibt bei einer alten Taucherbrille stehen. "Damit habe ich meinen Rettungsschwimmerschein gemacht", erinnert er sich. "Man sieht etwas und sofort sind da Bilder aus der eigenen Vergangenheit." Was aber, wenn diese Erinnerungen nicht mehr weitergegeben werden? "Die Jüngeren wissen kaum noch etwas über die DDR", sagt Müller nachdenklich. "Wenn Schulklassen hierherkommen, muss ich vieles von Grund auf erklären. Aber wenn die Eltern selbst interessiert sind, dann spürt man das auch bei den Kindern. ‚Das hatte meine Oma!‘ oder ‚Das hing bei uns zu Hause!‘ höre ich dann oft." Dass die DDR-Vergangenheit in Schulen nur noch am Rande behandelt wird, hält er für problematisch. "Es gibt viele falsche Vorstellungen. Ich möchte zeigen, wie es wirklich war – mit all seinen guten und schlechten Seiten."

Was bleibt von der Sammlung?