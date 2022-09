Die Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel in der Altmark ist am Mittwoch im Rahmen des Deutschen Schulpreises ausgezeichnet worden. Wie die Robert Bosch Stiftung mitteilte, erhält die Schule einen Anerkennungspreis, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Sie gehört damit zu den 20 besten Schulen in Deutschland.