Geboren worden ist Elisabeth Rhein tatsächlich am Rhein: in Karlsruhe nämlich. 1956 war das. Schon mit 22 Jahren aber zog sie um in die Niederlande – aus persönlichen Gründen, wie sie sagt. In Rotterdam leitete sie die deutsche Niederlassung einer Wirtschaftsauskunftei. Danach wurde sie Lehrerin: Deutsch für Ausländer. Während ihrer mehr als 40 Jahre in den Niederlanden war Elisabeth Rhein ehrenamtlich aktiv, in Vorständen von Sportvereinen und Grundschule, in Unternehmerinnenverbänden. Und jetzt auch in Diesdorf, im neuen Förderverein des Freilichtmuseums.