Alkohol am Steuer Rentnerin fährt mit mehr als zwei Promille durch Diesdorf in der Altmark

14. November 2024, 18:57 Uhr

In Diesdorf hat eine Frau mehrere Unfälle in kurzer Zeit gebaut. Auf einer Fahrt in den Ortskern streifte sie zwei Autos und eine Mauer. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Sie darf nun nicht mehr fahren.