Das Theaterstück spielt in, vor und auf einem ozeanblauen Zug aus DDR-Zeiten, der an insgesamt zehn Stationen in Ost und West Halt macht. Eine davon ist Salzwedel.



Im Mittelpunkt des Stücks stehen die Ereignisse im Herbst 1989 in der damaligen BRD-Botschaft in Prag. Am Originalschauplatz durften die Schauspieler drei Tage lang proben, um den Ereignissen vom Herbst 1989 noch intensiver nachzuspüren. "Durch die Proben vor Ort ist alles weniger abstrakt. Man fühlt das Gras unter den Füßen, man sieht die Botschaft, man sieht den Zaun. Dazu bekamen wir unsere vielen Fragen von den Botschaftsmitarbeitern beantwortet. Das war sehr, sehr wertvoll", so Alexa Harms.

Für die Proben ist das Ensemble extra nach Prag zur deutschen Botschaft gereist. Bildrechte: Jens-Erwin Siemssen