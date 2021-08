Christel und Mario Rosenbaum gehen auf dem potentiellen Endlager-Standort spazieren, denn tief in der Erde schlummert ein Salzstock. Der wird auf einer Liste mit 90 anderen Orten bundesweit als eine Option gehandelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist kurz vor knapp, findet Christel Rosenbaum aus Beetzendorf. Eine wichtige Veranstaltung steht jetzt im August bevor, die auf den ersten Blick einen ziemlich unscheinbaren Namen trägt: "Fachkonferenz Teilgebiete". Doch sei das die vorerst letzte Möglichkeit, macht Christel Rosenbaum deutlich, um sich als Bürger an der Suche nach jenem Ort unter Tage zu beteiligen, in dem 1.900 Kubikmeter gesamtdeutscher, hochradioaktiver Atommüll für ein Erdzeitalter sicher eingelagert werden sollen. Für die Fachkonferenz kann sich jeder Bürger anmelden und teilnehmen.

Mario (von links nach rechts) und Christel Rosenbaum sowie Enrico Lehnemann von der Beetzendorfer Arbeitsgruppe "Atomerbe – wohin?" planen die große Ausstellung "suche x". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Christel Rosenbaum, Landärztin im Ruhestand, und ihre Mitstreiter bereiten sich an einem Sommertag Ende Juli auf genau diese Fachkonferenz vor, wollen für die Altmark klug und kritisch argumentieren. Selbst wenn danach Bürgerbeteiligung nicht mehr möglich sein sollte, will die Gruppe aus Beetzendorf nicht lockerlassen. So präsentiert Christel Rosenbaum den Status Quo der großen Ausstellung, die sie als Gruppe zur Endlager-Suche nach Beetzendorf in den Ortsteil Ökodorf Siebenlinden holen wollen. Der Titel lautet "suche x".

Die Schulen aus dem Altmarkkreis haben die Beetzendorfer bereits kontaktiert und eingeladen, dazu viele Vereine und die Verbandsgemeinde informiert. Zudem sprechen Christel Rosenbaum, ihr Mann Mario und Mitstreiter Enrico Lehnemann die Beetzendorfer Bürger direkt an und weisen auf "suche x" hin. Die Ausstellung ist ihnen sehr wichtig und soll möglichst viele Altmärker mit dem Atommüll-Endlager-Problem vertraut machen, aufrütteln, aber keine Angst machen. Der Name ihrer Gruppe ist dabei Programm: "Atomerbe – wohin?", heißt sie.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beim letzten Mal waren rund 1.000 Menschen aus dem Bundesgebiet dabei, [...] Sachsen-Anhalter waren kaum vertreten. Christel Rosenbaum von der Initiative "Atomerbe – wohin?"

Dann bereitet sich die kleine Beetzendorfer Initiative bei ihrem Arbeitstreffen noch auf besagte Fachkonferenz vor. Es ist die dritte ihrer Art, aber eben auch die letzte, an der die Beetzendorfer am 6. und 7. August 2021 online teilnehmen können. Ganz genau handelt es sich um die Bürgerbeteiligungsplattform der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, die für die Endlagersuche zuständig ist. "Beim letzten Mal waren rund 1.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet dabei, fast die Hälfte davon aus Bayern. Sachsen-Anhalter waren kaum vertreten", moniert Christel Rosenbaum das hiesige Atommüll-Endlager-Interesse, von dem sie sich mehr wünschen würde. Das sei so wichtig, denn von den 90 Standorten, die theoretisch zum Endlager werden können, seien alleine 23 in Sachsen-Anhalt, davon wiederum 14 in der Altmark.

"Die Altmark – Atom-Mülleimer der Nation"?

Sorgenvoll blicken Christel Rosenbaum und ihre Mitstreiter in die Zukunft. Sie sind nicht gegen ein Endlager, aber wenn, dann am sichersten Ort Deutschlands und nicht am politisch bequemsten, fordern sie. Dünn besiedelt, wenig Infrastruktur, wenig Widerstand: Die Altmark, das vermuten sie, scheint aus Politikersicht zu unkompliziert. Die Medizinerin befürchtet, dass ihre dünn besiedelte Heimat so zum Mülleimer der Nation werden könnte.

Die Karte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zeigt in unterschiedlichen Farben die Gebiete mit unterirdischen Gesteinsformationen, die für ein atomares Endlager in Deutschland als geologisch günstig angesehen werden. Bildrechte: BGE/ GeoBasis-DE/BKG 2020