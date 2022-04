Das Besondere an der Agri-Photovoltaik in Apenburg: Die Flächen können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, weil die Abstände zwischen den Solarmodulen bis zu 14 Meter betragen. Das macht es möglich, dass zum Beispiel Schafe zwischen den Modulen grasen, Bienenkörbe aufgestellt oder Ackerpflanzen angebaut werden, denn selbst große Landmaschinen passen zwischen den Reihen durch. Zudem sei das Projekt gut für den Klimaschutz und spüle über die Gewerbesteuer Geld in die Apenburger Gemeindekasse, ist Paul-Werner von der Schulenburg überzeugt.

So soll die Apenburger Anlage in eineinhalb Jahren aussehen. Bildrechte: Solar Provider Group