Mit sinkenden Corona-Inzidenzen gehen immer mehr Lockerungen einher. So sind in Sachsen seit Montag wieder Klassenfahrten erlaubt. Schüler aus Chemnitz kannten da nur ein Ziel: das Kindererholungszentrum KiEZ in Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel). Sie sind die ersten Gäste nach dem Lockdown.