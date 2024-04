Ein Brand im Altmark-Klinikum in Salzwedel hat am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das bestätigte die Leitstelle des Altmarkkreises MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage. Zuerst hatte die "Altmark Zeitung" über das Feuer berichtet .

Nach Informationen der Zeitung wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Feuer sei in einem fensterlosen Technikraum ausgebrochen und habe schnell gelöscht werden können. Etwa 50 Patienten seien aus dem Gebäude begleitet worden. Die Intensivstation sei nicht betroffen gewesen, dort habe es keine Rauchentwicklung gegeben.

Ob die Patienten noch am Sonntag ins Krankenhaus zurückkehren können, soll sich entscheiden, nachdem das Gebäude gelüftet wurde. Womöglich wird ein Teil der Patienten in andere Krankenhäuser verlegt. Wie die "Altmark Zeitung" berichtet, waren mehr als 100 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Hinzu kam der Rettungsdienst, der in aufgebauten Zelten die Patienten betreut habe.