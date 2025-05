Heftige Regenfälle Feuerwehr in Salzwedel im Dauereinsatz

Heftiger Regen hat in Salzwedel die Feuerwehr auf Trab gehalten. Wie die Leitstelle am Montagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren die Kameraden am Sonntagabend von 19 bis 22 Uhr im Dauereinsatz. Sie mussten demnach 22 Mal ausrücken. Vor allem Keller standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden. Auch Straßen waren überschwemmt.

Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen am Sonntag in Sachsen-Anhalt in der Spitze etwa 22 Liter je Quadratmeter Regen, etwa in Salzwedel oder Seehausen in der Altmark. Das sei fast eine halbe Monatsmenge. In Pabstorf im Landkreis Harz gingen demnach über 18 Liter je Quadratmeter runter, in Hettstedt im Kreis Mansfeld-Südharz und in Staßfurt im Salzlandkreis waren es rund 15 Liter.