Regisseurin Schilinski zeigte sich in Cannes überrascht: "Es war irgendwie ein surrealer Moment, einfach wundervoll", sagte die 41-Jährige. Es war ihr erster Langfilm überhaupt – bei dem sie bei den Dreharbeiten von vielen Menschen vor Ort unterstützt wurde. Sie stellten Requisiten zur Verfügung und übersetzten Teile des Drehbuchs ins Plattdeutsche. "Ohne dieses Dorf wäre es nicht möglich gewesen, diesen Film zu machen", sagte Schilinski sichtlich bewegt, nachdem sie beim renommierten Filmfestival den Preis der Jury erhalten hatte. "Danke, Neulingen - an jeden einzelnen von euch."

Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra gratulierte Schilinski zu ihrer Auszeichnung bei den Filmfestspielen. Der CDU-Politiker sprach von einem großartigen Erfolg für die Regisseurin und ihr Team, aber auch für den Film- und Kulturstandort Sachsen-Anhalt. Dass der Film in der Altmark gedreht worden sei, zeige, welch großes Potenzial in der Region stecke .

Für den Dreh ihres zweiten Spielfilms hatte sich Schilinski das 66 Einwohner zählende Dorf Neulingen nahe Arendsee in der Altmark ausgesucht. Auf einem Vierseitenhof erzählt die Berliner Filmregisseurin und Drehbuchautorin die Geschichten von vier Mädchen, die über einen Zeitraum von 100 Jahren zu verschiedenen Jahrzehnten auf diesem Hof gelebt haben.



Am 11. September kommt "In die Sonne schauen" (Englischer Titel: "Sound of Falling") in die deutschen Kinos.