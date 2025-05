Für den Dreh ihres zweiten Spielfilms hatte sich Schilinski das 66 Einwohner zählende Dorf Neulingen nahe Arendsee in der Altmark ausgesucht. Auf einem Vierseitenhof erzählt die Berliner Filmregisseurin und Drehbuchautorin die Geschichten von vier Mädchen, die über einen Zeitraum von 100 Jahren zu verschiedenen Jahrzehnten auf diesem Hof gelebt haben.



Am 11. September kommt "In die Sonne schauen" (Englischer Titel: "Sound of Falling") in die deutschen Kinos.

Bildrechte: Fabian Gamper/Studio Zentral