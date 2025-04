Der in der Altmark gedrehte Film "In die Sonne schauen" (Englischer Titel: "Sound of Falling") ist für die prestigeträchtige "Goldene Palme" von Cannes nominiert. Sie gilt als wichtigste Auszeichnung des französischen Filmfestivals. Neben dem Werk von Mascha Schilinski konkurrieren 18 weitere Filme um den Preis, der den besten Langfilm im Wettbewerb von Cannes prämiert – darunter auch der neue Film des Oscar-prämierten US-amerikanischen Filmproduzenten Wes Anderson. Anderson ist unter anderem für seine Arbeit an der deutsch-amerikanischen Tragikomödie "The Grand Budapest Hotel" bekannt.

Wer ist Mascha Schilinski? Die deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Mascha Schilinski ist durch ihren Studentenkurzfilm "Die Katze" sowie ihren ersten Spielfilm "Die Tochter" bekannt geworden. Sie gilt als eine der spannendsten Stimmen des jungen deutschen Kinos.

Filmland Sachsen-Anhalt: Schilinski dreht in Neulingen nahe Arendsee

Für den Dreh ihres zweiten Spielfilms hatte sich Schilinski das 66-Menschen-große Dorf Neulingen nahe Arendsee in der Altmark ausgesucht. Auf einem Vierseitenhof erzählt die Berliner Filmregisseurin und Drehbuchautorin die Geschichten von vier Mädchen, die über einen Zeitraum von 100 Jahren zu verschiedenen Jahrzehnten auf diesem Hof gelebt haben. Insgesamt 34 Drehtage habe das Filmteam im Sommer 2023 in der Altmark verbracht, so die Staatskanzlei, die jetzt über die Nominierung berichtete.

"Ich freue mich außerordentlich, dass ein deutscher Film mit Bezug zum Filmland Sachsen-Anhalt Chancen auf die Goldene Palme von Cannes hat", sagte Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU). Das Filmland Sachsen-Anhalt biete neben Neulingen und der Altmark aber auch weitere "unverwechselbare Drehorte", so Robra. Dazu zähle er unter anderem den Harz und Halle (Saale).

Warum Sachsen-Anhalt als Drehort so beliebt ist