Das hängt von mehreren Faktoren ab: Der Bahnübergang in Fleetmark ist technisch gesichert. Hier hängt die Schließzeit davon ab, wie weit entfernt entsprechende technische Auslöser vom Bahnübergang entfernt sind. Da die Strecke auf maximal 160 km/h ausgebaut ist, ist der Vorlauf entsprechend lang. Die Schließzeit verlängert sich zusätzlich, wenn einer der täglich 15 in Fleetmark haltenden Regionalzüge nach Uelzen die Schließung auslöst. Da der Haltepunkt direkt am Übergang liegt, halten diese Züge unmittelbar vor der geschlossenen Schranke und geben die Strecke erst nach Abfahrt, also verzögert, wieder frei.