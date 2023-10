Hinzu kommt, dass Kinder mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung auch ein Mehr an Personal benötigen. Insgesamt arbeiten 24 Pädagogen und zwölf Einzelfallhelfer an der "Schule unterm Regenbogen". Grundsätzlich arbeiten in jeder Klasse mindestens eine Sonderpädagogin sowie zwei pädagogische Mitarbeiter. Dazu kommen dann noch Eins-zu-Eins-Betreuer, die bei vielen Kindern zwingend notwendig sind. Die Betreuer begleiten die Kids den ganzen Tag und bei allen Wegen. Die Folge: zu viele Menschen in zu kleinen Räumen ohne Ausweichmöglichkeit. Entspanntes Lernen ist dadurch kaum noch möglich.