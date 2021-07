Klötze, Beetzendorf, Seehausen Welche Freibäder in der Altmark öffnen – oder geschlossen bleiben

Wer in diesem Sommer in der Einheitsgemeinde Klötze in der westlichen Altmark ins Freibad möchte, wird enttäuscht. Das Freibad in Kunrau zum Beispiel bleibt 2021 komplett geschlossen. Dort war im vergangenen Sommer ein Filter im Schwimmerbecken kaputtgegangen. Die Einheitsgemeinde entschied daraufhin, das Teil auszubauen und wegzuwerfen.