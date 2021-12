In einem Putenbestand im Altmarkkreis Salzwedel ist die Geflügelpest festgestellt worden. Im dem Betrieb in der Ortschaft Rohrberg seien am Donnerstag erhöhte Verluste bei den Tieren festgestellt worden, teilte der Landkreis am Freitag mit. Im Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz wurde das hochpathogene Aviäre Influenzavirus vom Typ H5 in den entnommenen Proben nachgewiesen.