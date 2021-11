Nach Gerichtsentscheid Linke will Plan zur Schließung der Giftschlamm-Deponie in Brüchau

Die Linke in Sachsen-Anhalt fordert einen schnellen Plan, wie die Giftschlamm-Deponie in Brüchau geschlossen werden kann. Das Gericht in Magdeburg hatte zuvor entschieden, dass der Betreiber einen solchen Plan vorlegen muss. Das Verfahren ist allerdings noch nicht beendet.