Der derzeitige Zustand seiner ungewöhnlichen Immobilie macht den Groß Chüdener, der in seinem Dorf auch Feuerwehr-Chef ist, ratlos und traurig. Zwar hat er, geboren 1982 knapp außerhalb des Todesstreifens, nicht mehr allzu viele emotionale Beziehungen zu der Zeit, als die Deutschen durch die Grenze zwischen BRD und DDR getrennt waren. Aber er hat von seinen Großeltern viele Geschichten aus der damaligen Zeit gehört.

Am liebsten wäre es dem 41-Jährigen, den Turm wiederherzurichten. So viele Grenztürme sind nicht mehr erhalten und Stephan Woltmann ist es wichtig, auf diesen Teil der deutschen Geschichte hinzuweisen. Doch wie soll er das bewerkstelligen? Jede noch so kleine Reparatur, selbst Hinweisschilder und Zettel, würden zerstört, klagt er.