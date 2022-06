Altmarkkreis Salzwedel Großbrand bei Plastik-Fabrik in Apenburg – Feuerwehr rechnet mit langem Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren im Altmarkkreis Salzwedel: In Apenburg ist am Freitagabend ein Feuer an einer Plastik-Fabrik ausgebrochen. Die Einsatzkräfte gehen von einem langen und kräftezehrenden Einsatz aus.