Altmarkkreis Salzwedel Nach Großbrand bei Plastik-Fabrik in Apenburg: Polizei ermittelt Ursache

Großeinsatz für die Feuerwehren im Altmarkkreis Salzwedel: In Apenburg ist am Freitagabend ein Feuer an einer Plastik-Fabrik ausgebrochen. 28 Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.