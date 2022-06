Es ist erst ein paar Monate her, da war eine 80 Quadratmeter große Wohnung das Zuhause von Lisa Rammensee, 31, und Florian Ridder, 32. Ihre Wohnung lag mitten im Hamburger Stadtteil Rotherbaum, wo auf einem Quadratkilometer mehr als 6.000 Menschen leben. Theater, Kino, Bars, Freunde: Alles war in ein paar Minuten zu Fuß, mit dem U-Bahn oder dem Bus erreichbar.

Inzwischen dauert der abendliche Spaziergang über das neue, eigene Grundstück für die beiden länger, als früher der beinahe tägliche Gang zum Bio-Markt. Lisa Rammensee und Florian Ridder haben das Großstadtleben hinter sich gelassen und sind auf einen Resthof in Abbendorf in der Altmark gezogen. Keine 170 Menschen leben in dem Dörfchen im äußersten Nordwesten Sachsen-Anhalts, rund 20 pro Quadratkilometer. Man kennt sich.