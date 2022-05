Über die Eröffnung der Bahnstrecke wurde 1922 in der Zeitung berichtet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Westaltmark wird in diesen Tagen an die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Seehausen-Arendsee erinnert. Der Arendseer Heimatforscher Eckehard Schwarz erklärt bei MDR SACHSEN-ANHALT, zur Eröffnung der staatlichen Nebenbahnstrecke am 3. Mai 1922 sei die Verbindung volksfestartig mit Gästen an jeder Station gefeiert worden. "In Ritze hat man, sonst gab es immer Blumen für die Frauen, zum Beispiel Zigaretten verteilt an die Ehrengäste in den ersten Wagen", so Schwarz.