Der Laden von Silona Klopp wirkt einladend, denn die Tür zu ihrem Ladengeschäft in der Burgstraße in Salzwedel steht immer offen. Momentan kommen viele Stammkunden, um Silona Klopp zu ihrem Award zu gratulieren, den die Onlineplattform Ebay vergeben hat. Den Preis bekam Silona allerdings nicht, weil sie zu den Powersellern, also den besten Verkäufern zählen würde, sondern für ihr Durchhaltevermögen.