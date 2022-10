Grundsätzliche Kritik übten Hanna Lenicke, Rieke Zörner und Lukas Brömel. Hanna ärgert sich über das neue "Tafelwerk" , das mitten im laufenden Schuljahr auch für Abschluss-Klassen eingeführt wird und Absolventen der zehnten Klasse sowie Abiturienten gleichermaßen verunsichert. Lukas und Rieke hingegen fordern, dass sie in der Schule wirklich für das Leben lernen wollen. "Wir lernen so viel, was wir nicht gebrauchen können später", meint Lukas. Aber das, was fürs eigene Leben wichtig ist, das bringe ihnen niemand bei. Zum Beispiel, wie man einen Kredit aufnimmt bei der Bank. Oder wie man, sagt Rieke, nicht bei der Wohnungssuche über den Tisch gezogen wird.

In Arendsee übrigens kann man schon als Kindergartenkind mitbestimmen. Darauf legt Bürgermeister Norman Klebe (CDU) besonderen Wert. Schon in den kommunalen Kitas gibt es Kinderräte, die über Projekte der Einrichtungen, aber auch die Hausordnung mitbestimmen. Später, sagte Klebe MDR SACHSEN-ANHALT, gehe es ja dann mit den Klassensprechern in den Grundschulen weiter. Es nütze doch nichts, "wenn wir den Schülern erst in der achten Klasse sagen, so, jetzt bestimmt mal mit!"