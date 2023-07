Auch die Wirtschaft profitiert

Bernd Möller ist seit neun Jahren dabei und schätzt die interkulturellen Begegnungen: "Für beide Seiten ist es gewinnbringend. Man versteht die Interessen dieser jungen Leute besser, ihre Sichtweisen, ihre Arbeitsweisen. Man reflektiert selber, welche Gedanken hattest du in dem Alter von der Welt, von der Kunst. Wie hat sich das alles gewandelt! Ist noch möglich in den nächsten Jahren, so zu leben? Man hört von den jungen Leuten, welche Probleme sie jetzt haben, als Künstler und im Privaten."

Zum zehnten Jubiläum der Künstlerstadt kamen zahlreiche Gäste nach Kalbe. Bildrechte: MDR/Aud Merkel Seit der Wende verloren Kalbe und die 16 eingemeindeten Ortschaften über 3.000 Einwohner. Derzeit stehen in Kalbe 30 Prozent der Gebäude leer. Ob das Projekt "Künstlerstadt" die Landflucht verhindern kann, lässt sich nicht messen. Fakt aber ist: 14 Menschen sind schon durch das Projekt in Kalbe sesshaft geworden.

Weitere wirtschaftliche Auswirkungen durch die Kunstaktionen beschreibt Hotelier Stefan Quisdorf: "Wenn Menschen hier in die Künstlerstadt kommen oder in unser Hotel, dann geben sie natürlich Geld aus, sei es in der Gastronomie, in den Cafés oder im örtlichen Einzelhandel, und das insbesondere zu den Festivals, die hier stattfinden."

Mit Ehrenamt und Fördermitteln in die Zukunft

Der Verein belebte in Kalbe schon 17 leerstehende Gebäude mit Kunst und Kultur. Zwei von ihnen konnte der Verein inzwischen als Eigentum erwerben und liebevoll restaurieren. Davon ist gerade pünktlich zum Zehn-Jahres-Jubiläum ein Gebäudeteil fertig geworden.

Hinter all diesen Erfolgen stehen viele Förderanträge und eine Frau, die alles wuppt – Initiatorin Corinna Köbele. Bei Landes- und Bundesmitteln wird derzeit wieder am ländlichen Raum und an der Kultur gespart, sagt sie. Dem Verein fehlen nun Stellen und Mittel für die weiter nötigen Baumaßnahmen. Allein mit Ehrenamt ist das nicht zu schaffen.