Sogar bei der letzten Bürgermeisterwahl trat sie als eine von acht Kandidaten an und landete immerhin auf dem dritten Platz. Bei der nächsten Wahl will sie es wieder versuchen. Die Veranstaltung in Salzwedel nutzt Nadine Schütte, um sich zu vernetzten und weiter dazuzulernen. Für Nadine Schütte wird es ein langer Tag, denn am Abend steht die nächste Stadtratssitzung in Arendsee an, an der sie natürlich auch noch teilnimmt.

Bildrechte: Nadine Schütte