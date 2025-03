Geschäft nicht mehr tragfähig Kartoffeln aus der Altmark: Produzent gibt Standort auf

19. März 2025, 12:50 Uhr

Der Kartoffelproduzent Grocholl in Kalbe (Milde) schließt am kommenden Freitag. Der Mutterkonzern Heilmann sieht keine wirtschaftliche Perspektive mehr – gestiegene Kosten und Inflation machten das Geschäft unrentabel. Den rund 50 Beschäftigten wird Arbeit am Standort Uelzen angeboten. Was mit dem Standort in Kalbe passiert, ist noch offen.