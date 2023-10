Seit seiner Festnahme am 20. April dieses Jahres hatte der Familienvater geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen Mord an der 19-jährigen Kezhia H. aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) vor. Er soll seine langjährige Geliebte am 4. März mit 32 Messerstichen umgebracht und anschließend in einer fast zwei Meter tiefen Kuhle verscharrt haben. Die Staatsanwaltschaft war schon vorab sicher: Die Tötung geschah während oder kurz nach einem Geschlechtsverkehr. Abwehrspuren der Frau gebe es nicht, mithin sei die Frau heimtückisch umgebracht worden.

Der dritte Verhandlungstag

Mit dem dritten Verhandlungstag lag Spannung in der Luft. Seine beiden Verteidigerinnen hatten schon vor anderthalb Wochen eine Erklärung ihres Mandanten angekündigt. Damit war eigentlich schon klar, dass er die Tat entweder gänzlich abstreiten wird oder den Verlauf in anderer Weise schildern würde, als dieser bislang durch die Staatsanwaltschaft bekannt war. Und so kam es.

"Ich war in einem Tunnel" Angeklagter Tino B.

Der 43-Jährige will an besagtem Tag im März im Affekt gehandelt haben, wie seine Anwältin Melz dem Gericht vortrug. 50 Zuschauer und Medienvertreter hörten gespannt zu. Sie waren an diesem Vormittag allerdings auch schon auf die Folter gespannt worden. Insgesamt sechs Zeugen sagten vorher aus, ein Arbeitskollege des Angeklagten, eine Ex-Freundin sowie verschiedene Bekannte der getöteten jungen Frau. Dabei kam auch heraus, dass der Angeklagte schon einmal für zehn Monate wegen Diebstahls im Gefängnis gesessen hatte. Erst nach dreieinhalb Stunden Verhandlungszeit gab es das Geständnis der Tötung.

Die Tat aus der Sicht von Tino B.